غليزان .. وفاة إمرأة وإصابة 4 اخرين في حادث مرور ببلدية بلعسل

تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بغليزان مدعومة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية للولاية لأاجل حادث مرور بالطريق الولائي رقم 13.

الحادث وقع مساء اليوم بالطريق الولائي رقم 13 منطقة فيض النسا بلدية بلعسل ودائرة المطمر . وتمثل في إصطدام مابين سيارتين الاولى سياحية والثانية نفعية.

وأسفر هذا الحادث عن 4 مصابين بجروح متفاوتة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و39 سنة وإمرأة متوفية في عين المكان تبلغ من العمر 48 سنة. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.