غليزان.. وفاة امرأة دهسها قطار يضمن رحلة وهران-العاصمة

أفادت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنه تم تسجيل حادث دهس امرأة، توفيت في عين المكان، كانت متواجدة على خط السكة الحديدية.

وأوضحت الشركة، أن المرأة تم دهسها من طرف قطار يضمن رحلة وهران نحو الجزائر العاصمة، على مستوى ولاية غليزان.

ووقع الحادث، حسب بيان الشركة ذاتها، بحوالي الساعة التاسعة وخمس دقائق من صباح اليوم الإثنين.

ويعرف القطار حاليا توقفا، -تضيف الشركة- حيث سيشهد تأخرا في موعد سيره، في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها.

وتقدمت الشركة، بخالص التعازي لعائلة الضحية، كما تذكر مواطنينا بأنه يمنع منعا باتا عبور أو السير على خط السكة الحديدية.