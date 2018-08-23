غليزان… وفاة حامل وجنيها بالعيادة المتعددة الخدمات بيلل

توفيت حامل وجنينها بالعيادة المتعددة الخدمات بيلل مساء اول ايام عيد الاضحى، الضحية من دوار الهناشرية بلدية سيدي سعادة بغليزان.

وحسب تاكيدات المدير بالنيابة للعيادة ان مولود ولد ميتا من بطن في حين كانت حالة الام مستقرة.

الى ان سجل عليها عديد مضاعفات وحسب المعلوملت الاولية المتوفرة انها تعاني من امراض مزمنة.

وهذا ماسجله التقرير الطبي في ارتفاع ضغط الدم وسكري، وهو الذي لم تصرح به الحامل.

قبل ان يتم تحويلها الى مستشفى محمد بوضياف في عاصمة الولاية اين فارقت الحياة قبل وصولها الى المستشفى.

في انتظار مايسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي، والجدير بالذكر ان هذه الحامل المتوفاة هي ولادتها السادسة.