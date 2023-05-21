غليزان.. وفاة خمسيني اثر اصطدام بين قطار لنقل المسافرين وشاحنة

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، اثر اصطدام عنيف لقطار من نوع “كورديا” لنقل المسافرين خط “وهران في اتجاه للعاصمة “بشاحنة من الحجم الصغير محطمة كليا.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل ،مساء اليوم، بدوار أولاد والي بلدية سيدي سعادة دائرة يلل.

وذلك من أجل حادث إصطدام عنيف لقطار من نوع “كورديا” لنقل المسافرين خط “وهران في اتجاه للعاصمة “بشاحنة من الحجم الصغير محطمة كليا.

وذلك على مستوى معبر غير محروس النقطة الكيلومترية Pk320+600، مما أسفر عن وفاة سائق الشاحنة حوالي 50 سنة .

ليتم تحريره وتحويله من طرف النجدة المتدخلة إلى عيادة متعددة الخدمات ليلل مع سحب العربة المحطمة من أمام القطار.