غليزان..وفاة خمسيني وإصابة شخصين أثناء هدم جدار منزل ببلدية مازونة

لقي شخص مصرعه، واصيب شخصين اخرين، مساء اليوم، اثر سقوط جدار مسكن قديم على 3 اشخاص كانوا بصدد اشغال ازالة جدار الاحاطة بالطابق الاول خوفا من انهياره.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة مازونة مساء هذا اليوملأجل سقوط جدار مسكن قديم على ثلاثة اشخاص.

والذين كانوا بصدد اشغال ازالة جدار الاحاطة بالطابق الاول خوفا من خطر انهياره مما خلف وفاة شخص 57 سنة متأثرا بإصابات بليغة وضحيتين مصابين

ويبلغ الاول من العمر 40 سنة ومصاب ثاني يبلغ 50 سنة، مصابين بجروح مختلفة تم تحويل جثة المتوفي مصلحة حفظ الجثث لمستشفى احمد بن حتشي مازونة. فيما تم اجلاء المصابين بعد تقديم لهم الإسعافات الأولية .