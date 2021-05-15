غليزان.. وفاة رئيس دائرة منداس في حادث مرور

لقي رئيس دائرة منداس ” عابد سليماني “حتفه في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 90 بالمكان المسمى الغوالي بالمخرج الجنوبي لبلدية منداس بإتجاه بلدية واد سلام إثر اصطدام عنيف بين سيارتين.

الحادث اسفر ايضا عن إصابة 3اخرين من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة، الضحية لفظ انفاسه الاخيرة بمصلحة الانعاش بمستشفى محمد بوضياف بعدما تعرض لاصابة خطيرة على مستوى الرأس.

حيث قدمت له اسعافات الأولية بالعيادة المتعددة الخدمات بزمورة.

المتوفي ينحدر من منطقة واد ليلي بولاية تيارت يبلغ 54 سنة وأب لاربعة ابناء كان قد التحق قبيل أيام بمنصب عمله بعد عطلة مرضية.