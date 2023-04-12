غليزان..وفاة سبعينية دهستها حافلة للنقل الحضري بمحطة الباتوار 

لقيت عجوزها مصرعها، امسية اليوم، اثر حادث مرور على مستوى حي الباتوار وسط مدينة غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت وحدة القطاع لغليزان، مساء اليوم الاربعاء، لأجل حادث دهس حافلة للنقل الحضري لإمرأة على مستوى حي الباتوار وسط مدينة غليزان.

وتبلغ الضحية 72 سنة، حيث تعرضت لاصابة في الجانب الايمن وجرح في الحاجب الايسر.

ليتم إسعاف المصابة وتحويلها إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان أين لفظت آخر أنفاسها.



;

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption