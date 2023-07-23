غليزان.. وفاة ستينية بعد سقوطها من الطابق الخامس بحي مينا ببن داود

تدخلت الوحدة الرئيسية لغليزان اليوم الاحد لأجل اسعاف ونقل امرأة سقطت من الطابق الخامس لعمارة بحي 250 سكن ترقوي مدعم بحي مينا بلدية بن داود تبلغ حوالي 60 سنة متعددة الاصابات وفاقدة للوعي.

وقد تم تقديم لها الإسعافات الاولية الازمة ونقلها على جناح السرعة الى مستشفى محمد بوضياف بغليزان لتؤكد المصالح الطبية ان الضحية توفيت جراء الإصابات البليغة التي تعرضت لها. حسب تأكيدات الجيران الضحية تسكن لوحدها في انتظار إتمام التحقيقات من طرف مصالح الأمن .

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