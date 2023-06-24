غليزان: وفاة شابة وإصابة كهل في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

تدخلت نجدات مركز إسعاف الطرقات للحماية المدنية ليلل لأجل حادث مرور مميت و هذا بالطريق السيار شرق-غرب إتجاه وهران بالقرب من محول المحمدية ولاية معسكر.

الحادث تمثل في إصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة محملة بمادة الإسمنت. الحادث خلف ضحية من جنس أنثى متوفية بعين المكان تبلغ من العمر حوالي 24 سنة، ومصاب من جنس ذكر 59 سنة كان محصور داخل السيارة. حيث تم تحريره وإسعافه وتحويله إلى مستشفى المحمدية.