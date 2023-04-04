غليزان: وفاة شابين في حادث مرور بمازونة

تسبب حادث مرور وقع ليلة أمس في وفاة شابين بمدينة مازومة بولاية غليزان.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة مازونة ليلة أمس لأجل حادث مرور خطير على مستوى حي القواسم نهج بلغراف أحمد، بلدية و دائرة مازونة.

وتمثل الحادث في إصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية كان على متنها راكبين. كما أسفر الحادث عن إصابة شابين يبلغان من العمر 28 و 29 سنة. تعرضا لإصابات متعددةفي الجسم و الرأس، تم إسعافهما

و تحويلهما على جناح السرعة إلى مستشفى احمد بن حتشب بمازونة. ليتبين لاحقا بأنهما قد توفيا متأثرين بالإصابات التي تعرضا لها.