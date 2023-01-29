غليزان.. وفاة شاب إختناقا بالغاز بحي سياميطال ببلدية بن داود

لقي شاب مصرعه اختناقا، امسية اليوم، اثر استنشاقه لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء و المدفأة ببلدية بن داود.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان مساء اليوم الأحد، بحي 250 مسكن بعمارة الطابق الرابع سياميطال بلدية بن داود و دائرة غليزان، لأجل عملية تحويل شخص متوفي وجد ساقطا على الأرض بالقرب من الحمام في رواق الشقة.

وذلك بسبب إستنشاقه لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء و المدفأة . ليتم تحويل المتوفي الذي يبلغ 35 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى غليزان.