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غليزان.. وفاة شاب إختناقا بالغاز بحي سياميطال ببلدية بن داود

بقلم حمزة زروقي
غليزان.. وفاة شاب إختناقا بالغاز بحي سياميطال ببلدية بن داود
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لقي شاب مصرعه اختناقا، امسية اليوم، اثر استنشاقه لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء و المدفأة ببلدية بن داود.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان مساء اليوم الأحد، بحي 250 مسكن بعمارة الطابق الرابع سياميطال بلدية بن داود و دائرة غليزان، لأجل عملية تحويل شخص متوفي وجد ساقطا على الأرض بالقرب من الحمام في رواق الشقة.

وذلك بسبب إستنشاقه لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء و المدفأة . ليتم تحويل المتوفي الذي يبلغ 35 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى غليزان.

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