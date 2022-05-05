غليزان ..وفاة شاب بصعقة كهربائية ببلدية سيدي محمد بن عودة

لقي شاب يبلغ 27 سنة مصرعه، مساء اليوم، اثر تعرضه لصعقة كهربائية، اين وجد ملقى بجانب عمود كهربائي ذو توتر متوسط 30 الف فولط.

وذلك بمدخل بلدية سيدي أمحمد بن عودة في ولاية غليزان، أين اصيب في الرأس بالإضافة الى حروق في اليدين.

ليتم تحويله إلى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف.

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