غليزان ..وفاة شاب بصعقة كهربائية ببلدية سيدي محمد بن عودة
لقي شاب يبلغ 27 سنة مصرعه، مساء اليوم، اثر تعرضه لصعقة كهربائية، اين وجد ملقى بجانب عمود كهربائي ذو توتر متوسط 30 الف فولط.
وذلك بمدخل بلدية سيدي أمحمد بن عودة في ولاية غليزان، أين اصيب في الرأس بالإضافة الى حروق في اليدين.
ليتم تحويله إلى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف.
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وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية من قبل عناصر الشرطة بأمن دائرة وادي ارهيو. على مستوى المدخل الشمالي للمدينة. أفضت إلى توقيف شخص على متن مركبة من نوع رونو كونقو.
كما تم بعد إخضاع المشتبه فيه إلى عملية المراقبة الأمنية و التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط داخل الصندوق الخلفي للمركبة 900 قرص مهلوس.
وفي نفس السياق تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص و حجز كمية من المؤثرات العقلية من دواء (بريغابالين).
وجاءت العملية على إثر دوريات لذات الفرقة على مستوى إحدى الأحياء الشعبية. أين لفت إنتباههم لشخصين مشبوهين يقومان بترويج الممنوعات. و اللذان حاولا الفرار لدى مشاهدة قوات الشرطة. ليتم توقيف أحد المشتبه فيهما و ضبط بحوزته 90 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريغابالين). بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.
كما أن التحريات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شريكه في العملية. وتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.
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غليزان: مصالح الأمن توقف شخصين بحوزتهما 3476 قرص مهلوس
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة.
وتتكون الشبكة الإجرامية من شخصين مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية من دواء البريغابالين. وبناءا على عمل إستعلاماتي مسبق يفيد بوجود شخصين مشتبه فيهما بصدد نقل كمية من الأقراص المهلوسة قصد ترويجها بمدينة غليزان.
وبعد عملية الترصد تم توقيفهما وضبط بحوزتهما على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ3476 كبسولة من المؤثرات العقلية “بريغابالين”.
كما تم حجز 03 هواتف نقالة كانت تستعمل في عملية تسهيل نقل وترويج هذه المؤثرات العقلية. وعليه تم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.