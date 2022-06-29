غليزان…وفاة شاب بعد تعرضه لطعنات قاتلة على مستوى القلب ببلدية واد الجمعة

اهتزت بلدية واد الجمعة مساء اليوم الأربعاء، على وقت جريمة قتل راح ضحيتها شاب تعرض لطعنات بآلة حادة مستوى القلب بعد مناوشات مع احد الأشخاص.

الحادثة وقعت ببلدية واد الجمعة تدخلت عناصر مصالح الحماية المدنية قامت بتحويل الضحية وضع حرج الى مستشفى محمد بوضياف اين لفظ آخر انفاسه بمصلحة الاستعجالات بذات المستشفى.

ويبلغ الشاب 28 سنة وينحدر من بلدية واد الجمعة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة وباشرت عملية بحث واسعة عن الجاني.