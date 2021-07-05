غليزان: وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور ببلدية جديوية

تسبب حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الاحد، في مصرع شاب واصابة اخر بجروح متفاوتة بولاية غليزان.

الحادث تمثل في اصطدام دراجة نارية كان على متنها شخصين في العشرينيات من العمر بالواقي الحديدي لمحطة الحافلات بجديوية. على مستوى الطريق الوطني رقم 04 مما تسببا في اصابتهما بجروح بليغة. تم نقلهما من قبل مصالح الحماية المدنية بالوحدة الثانوية لجديوية الى مستشفى احمد فرانسيس وادي ارهيو. اين فارق الشاب الحياة صبيحة اليوم متأثرا بالاصابات البليغة. فيما بقي المصاب الثاني تحت الرقابة الطبية بذات المؤسسة..