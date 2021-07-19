غليزان: وفاة شاب وإصابة أربعة آخرين في حادث مرور ببلدية مديونة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في وفاة شخص في عين المكان وإصابة 4 آخرين ببلدية مديونة ولاية غليزان

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي أمحمد بن علي صبيحة اليوم لأجل حادث مرور. تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع بيجو 504 على مستوى دوار أولاد عبد الكريم بلدية مديونة. وأسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة في عين المكان وإصابة 4 آخرين بجروح بإصابات مختلفة تتراوح اعمارهم مابين 36 و63 سنة. ليتم تحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أمحمد بن علي