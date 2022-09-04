غليزان: وفاة شخصين إثر إصطدام شاحنة وسيارة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية مساء اليوم الأحد، لأجل حادث مرور حلف وفاة شخصين، بالطريق الولائي رقم 07 في غليزان.

ووقع الحادث، بالقرب من جسر الطريق السيار شرق -غرب الرابط بين جديوية وبلدية الحمري.

وتمثل الحادث في إصطدام شاحنة بسيارة سياحية وإنقلابهما. حيث أسفر هذا الحادث عن وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان 42 و32 سنة.

بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح، ويتعلق الأمر بسائق السيارة. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وتحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات بجديوية.