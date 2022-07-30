غليزان: وفاة شخصين اختناقا بالغاز داخل بئر 

تدخلت وحدة الثانوية للحماية المدنية، لدائرة زمورة في غليزان، اليوم السبت لأجل انتشال جثتي شخصين متوفين.

وحسب ذات المصالح، وجد الضحيتين، وهما من جنس ذكر داخل بئر على الهواء الطلق بعيد عن السكان يبلغ عمقه حوالي 10 متر. به 1 متر ماء وقطره 1 متر.

الضحيتان يبلغان من العمر 38 سنة، حيث وجد إحداهما بدون اصابات واخر يبلغ من العمر 52 سنة به جرح خفيف على مستوى الرأس.

الضحيتين ينحدران من بلدية زمورة وتوفيا اختناقا جراء استنشاقهم الغاز المنبعث من مضخة الماء المتواجدة داخل البئر.

وبعد تقديم الاسعافات الأولية للضحيتين، من عملية الانعاش القلبي والرئوي، تم نقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات.