غليزان.. وفاة شخصين وإصابة آخر في حادثي مرور 

تدخل مركز إسعاف الطرقات للحماية المدنية يلل ليلة أمس لأجل حادث مرور يتمثل في إنحراف سيارة وإصطدامها بحاجز اسمنتي متبوعة بدهس سيارة ثانية لشخص و هذا على مستوى الطريق السيار شرق غرب بإتجاه وهران.

و أسفر الحادث عن وفاة الضحية المصدوم الذي يبلغ من العمر 34 سنة بالإضافة إلى إصابة مرافق سائق السيارة. 48 سنة بجروح متفاوتة الخطورة حيث تم تحويل المتوفي و إسعاف المصاب من طرف النجدة المتدخلة.

أما الحادث الثاني تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة صبيحة اليوم على الساعة 04سا52د. لأجل حادث مرور يتمثل في دهس شاحنة لشخص و هذا على مستوى الطريق الوطني رقم 90أ دوار خدام سيدي علي بلدية و دائرة الحمادنة حيث أسفر هذا الحادث عن وفاة الضحية المصدوم الذي يبلغ من العمر 55 سنة جراء الإصابات الخطيرة التي تعرض إليها .

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