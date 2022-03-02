غليزان: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بواد أرهيو

توفي اليوم، شخص فيما أصيب آخر بجروح إثر حصول حادث إصطدام سيارة بشاحنة ذات مقطورة. كانت متوقفة على مستوى الرواق الإستعجالي للطريق السيار شرق غرب بإتجاه وهران بمنطقة مرجة سيدي عابد بواد أرهيو.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف الشخص الجريح ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا للوقوف على أسباب هذا الحادث المميت.

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انقلبت شاحنة اثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم الاثنين بالطريق الولائي رقم 3 تامنتوت بولاية جيجل.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت وحدات الحماية بجيملة، في حدود الساعة الثامنة صباحا ودقيقة واحدة، إثر حادث مرور بالطريق الولائي رقم 3 تامنتوت، تمثل في انحراف و انقلاب شاحنة نفعية.

وذكر البيان أن الحادث لحسن الحظ لم يخلف أية ضحية.

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