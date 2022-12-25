غليزان..وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور ببلدية بن داود 

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 07 منطقة اولاد بوعلي ببلدية بن داود بولاية غليزان.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية لاجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 07 منطقة اولاد بوعلي ببلدية بن داود.

وذلك إثر اصطدام سيارة بدراجتين ناريتين خلف وفاة شخص يبلغ 45 سنة نتيجة إصابة بليغة على مستوى الرأس متوفي وإصابة أخر يبلغ 69سنة في حالة صدمة وجرح في الرأس.

ليتم تحويلهم الى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.