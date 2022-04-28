غليزان .. وفاة شخص وإصابة أخر في حادث مرور بسيدي محمد بن عودة

تدخلت مساء اليوم الوحدة الرئيسية من اجل حادث مرور مميت بالطريق الولائي رقم 13 الرابط مابين قرية خشاب. وبلدية وادي الابطال منطقة أولاد بوعزة بلدية سيدي محمد بن عودة دائرة المطمر. إثر انحراف وانقلاب سيارة من نوع رونو سامبول محطمة كليا.

اسفر هذا الحادث في وفاة ضحية الاولى من جنس ذكر يبلغ من العمر 31 سنة جراء اصابته بجرح عميق على مستوى الرأس والصدر .وإصابة الضحية الثانية بجروح على مستوى اليد اليمنى. الضحيتين يسكنان ببلدية وادي الابطال ولاية معسكر حالة الطريق عادية. بعد تقديم الاسعافات للضحيتين تم نقلهما مباشرة الى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.

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