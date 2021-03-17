غليزان: وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين في حادث مرور ببلدية حمادنة

تسبب حادث مرور وقع ليلة أمس ببلدية حمادنة ولاية غليزان في وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام مابين شاحنتين.

ووقع حادث المرور على مستوى الطريق السيار “شرق -غرب” إتجاه وهران بمنطفة الخلايفية ببلدية الحمادنة.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق شاحنة يبلغ من العمر 39 سنة متوفي في عين المكان، وإصابة شخصين من جنس ذكر 50 سنة و20 سنة.

وقامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.