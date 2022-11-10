غليزان..وفاة شخص وإصابة اثنين اخرين في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين اخرين ، اليوم الخميس، اثر حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى محول وادي أرهيو إتجاه الجزائر العاصمة.

وسجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي ارهيو تدخلها من أجل هذا الحادث.

والذي تمثل في اصطدام شاحنة صغيرة بشاحنة ذات مقطورة، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ 30 سنة وإصابة إثنين يبلغان 21سنة و61 سنة كانو محصورين داخل الشاحنة الصغيرة.

ليتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتم تحويلهم الى مستشفى احمد فرانسيس. فيما تدخل أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني وادي ارهيو لأجل القيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور. .