غليزان.. وفاة شخص وإصابة 3 اخرين في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

لقي شخص مصرعه واصيب 3 اخرين، اثر حادث مرور بالطريق السيار شرق -غرب في اتجاه الجزائر العاصمة قرب محطة الخدمات الفغايلية يلل.

وسجلت مصالح الحماية المدنية ليلل تدخلها من اجل هذا الحادث، والذي تمثل في اصطدام مابين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.

واسفر الحادثعن وفاة مراهق يبلغ 15سنة متوفي في عين المكان واصابة 3اخرين من ركاب السيارة السياحية مع تحطم كلي للسيارة.

ليتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.