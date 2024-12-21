غليزان.. وفاة شخص وتسمم 5 آخرين بالغاز

لقي شخص حتفه فيما أصيب 5 آخرين بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بولاية غليزان، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، انه تم التدخل من أجل حادث تسمم 06 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي 800 مسكن عدل العوامرية بلدية و دائرة واد رهيو.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 38 سنة، و إصابة 05 اخرين تتراوح ٱعمارهم بين 03 سنة و 60 سنة. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى احمد فرنسيس. أما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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