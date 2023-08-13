غليزان وفاة طفلة وإصابة 3 أخرين في حادث مرور ببلعسل

تدخل مركز إسعاف الطرقات للحماية المدنية ليلل مساء اليوم الاحد بالطريق السيار شرق-غرب إتجاه العاصمة قبل محول بلعسل بحوالي 03 كيلومتر بلدية بلعسل دائرة المطمر من أجل حادث مرور.

الحادث تمثل في إصطدام شاحنة ذات مقطورة محملة بمادة الدقيق مع سيارة سياحية. مما اسفر عن اصابة أربعة ضحايا سنة37سنة47 سنة 7 سنة 12 سنة وهم رجل وإمراة وطفل وطفلة من بينهم طفلة متوفية تبلغ من العمر 12 سنة وإصابات متعددة وجروح بليغة لباقي الضحاياحيث تدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة لتحرير ضحية كانت محصورة وتقديم الإسعافات الأولية وتحويلهم الى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.