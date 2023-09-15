غليزان.. وفاة طفلة وشاب في حادثين منفصلين ببلديتي منداس وسيدي سعادة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة منداس، اليوم الجمعة، لأجل حادث أليم وقع بدوار اولاد عدة بلدية منداس بولاية غليزان.

وتمثل الحادث في دهس جرافة لطفلة حوالي 14 شهرا من السن نتيجة الاصابات المتعددة التي تعرضت لها أدت الى وفاتها بعين المكان.

كما وقع حادث آخر مساء اليوم الجمعة بالطريق الولائي رقم 12 بلدية سيدي سعادة.

الحادث تمثل في اصطدام شاحنة من الحجم الصغير بدراجة نارية، تدخلت على اثره الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل لتحويل جثة شاب في مقتبل العمر 17 سنة تأثر بإصابات متعددة على مستوى الجسم أدت الى وفاته بعين المكان.