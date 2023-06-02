غليزان: وفاة طفل إثر حريق مسكن بمنطقة الكواملية في عين الرحمة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل أمسية اليوم لإخماد حريق داخل مسكن بدوار الكواملية بلدية عين الرحمة دائرة يلل.

أسفر الحادث عن إحتراق أفرشة وأغطية وأثاث كهرومنزلي محروقة كليا وخلف إصابة طفل بحروق من الدرجة الثالثة يبلغ من العمر 7 سنوات “مصاب بمتلازمة داون”.

تدخلت دات المصالح لإخماد الحريق ومنع إنتشاره وتقديم الإسعافات الأولية للضحية وإجلائه إلى العيادة المتعددة الخدمات يلل. أين صرح الطبيب المناوب بأنه متوفي.