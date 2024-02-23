غليزان: وفاة طفل في إصطدام سيارة بتروتينات كهريائية في أولاد سيدي ميهوب 

إستقبلت مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بجديوية جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة دهسته مركبة.

الحادث وقع على مستوى الطريق رقم 07أ الرابط بين بلديتي اولاد سيدي الميهوب وسيدي خطاب تحديدا بدوار اولاد الشادلي.

الضحية كان على متن دراجة كهربائية تروتينات تم تحويله من طرف عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة جديوية نحو عيادة العيادة المتعددة الخدمات بجديوية فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة.