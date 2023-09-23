غليزان… وفاة عاملين بإحدى شركات المناولة بواد السلام

لقي عاملين ينحدران من بلدية واد السلام دائرة منداس، اليوم السبت، حتفهما في حادث عمل بإحدى. والرشات التابعة لمؤسسة مناولة تابعة لشركة سونطراك والخاصة بخط نقل الغاز .

العاملين سقطا عليهما أنبوب نقل الغاز بالورشة مما تسبب في وفاة الشاب الاول في العشرينات من العمر. في عين المكان متأثرا بالاصابات التي تعرض لها وتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرحوية بولاية تيارت. فيما تم تحويل الشاب الثاني في الثلاثنيات من العمر على جناح السرعة الى مستشفى يوسف دمارجي بتيارت أين لفظ أنفاسه في مصلحة الانعاش بذات المستشفى .