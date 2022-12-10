غليزان .. وفاة عاملين بصعقة كهربائية 

تدخلت وحدة القطاع بالتدعيم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مساء اليوم بجانب الطريق الوطني رقم 04 بمقبرة الشهداء بمنطقة الديك بلدية ودائرة غليزان من اجل نقل جثتين متفحمتين.

العاملين تعرضا لصعقة كهربائية لتيار متوسط التوتر (30.000 فولط) كانا على متن شاحنة الذراع المفصلي تابعة لمصلحة التقنية لبلدية غليزان. أثناء تأديتهما مهامها في تزين المقبرة بالاعلام الوطنية مع تعرض سائق الشاحنة 48سنة، لحالة صدمة. حيث تم تحويلهم الي مستشفى محمد بوضياف. الضحيتين المتوفيتين: 51و 50 سنة تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى غليزان.