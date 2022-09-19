غليزان: وفاة عامل سقطت عليه آلة حفر بمقلع الكلس بالقلعة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل ولاية غليزان، اليوم من أجل إنقاذ شخص سقطت عليه آلة حفر التربة بدائرة يلل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحادثة وقعت على الساعة 00 و 39 د. حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لأجل حادث يتمثل في سقوط آلة حفر التربة على شخص. و هذا على مستوى محجرة مقلع الكلس بدية القلعة دائرة يلل. كما أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 59 سنة. له إصابة خطيرة في الرأس و الصدر. توفي في عين المكان. حيث تم تحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات يلل.