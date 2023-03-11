غليزان.. وفاة فتاة واصابة شاب في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

لقيت فتاة مصرعها واصيب شاب، اليوم السبت، اثر حادث مرور بمنطقة الملح ببلدية واد الجمعة بولاية غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة، مساء اليوم السبت، بالطريق السيار شرق غرب اتجاه وهران منطقة الملح بلدية واد الجمعة دائرة الحمادنة.

وذلك من أجل حادث مرور مميت يتمثل في إصطدام دراجة نارية من الحجم الكبير بسيارة سياحية.

مما أسفر عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 23 سنة وإصابة سائق الدراجة النارية يبلغ 25 سنة في الكتف والظهر.

وتدخلت نجدة الحماية على جناح السرعة لتقديم الإسعافات الأولية وإجلاء المصاب مع تحويل المتوفية إلى مستشفى محمد بوضياف غليزان.