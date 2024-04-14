غليزان.. وفاة ممرض بسكتة قلبية بالعيادة المتعددة الخدمات بالحمادنة

توفي، مساء اليوم الأحد، ممرض محمد زيتوني بعد تعرضه لسكتة قلبية وهو يزاول عمله بالعيادة المتعددة الخدمات بالحمادنة بولاية غليزان التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجديوية.

المرحوم الذي ينحدر من بلدية الحمادنة ويبلغ من العمر 37 سنة اب لثلاثة ابناء ،التحق بقطاع الصحة عام 2013 بصفته ممرض وكان اول ممرض يصاب بفيروس كورونا بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجديوية.

مدير الصحة والسكان لولاية غليزان بن سعيد بن عودة، رفقة رئيس دائرة جديوية يمينة بورزق، قدما واجب العزاء لعائلة المرحوم الذي يشهد له الجميع بحسن السيرة والاخلاق والاتقان في العمل.