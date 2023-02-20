غليزان.. وفاة 3 اشخاص وإصابة أخر في حادث مرور ببلدية المطمر

لقي 3 اشخاص مصرعهم واصيب اخر، اليوم الإثنين، اثر حادث مرور بالمدخل الشرقي لبلدية ودائرة المطمر بولاية غليزان.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان مدعومة بوحدة القطاع غليزان مساء اليوم اليوم الاثنين بالمدخل الشرقي لبلدية ودائرة المطمر.

وذلك من أجل حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام تسلسلي ما بين 3 سيارات سياحية.

مما أسفر عن وفاة 3أشخاص من جنس ذكر يبلغون 26 سنة 45سنة 60 سنة و إصابة بليغة على مستوى الرأس لضحية الرابع من جنس ذكر تبلغ من العمر 51 سنة.

حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف.