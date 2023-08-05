غليزان.. 11 ضحية في حريق عدادات كهربائية

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، بتمنكن مصالحها من اخماد حريق نشب على مستوى عدادات كهربائية بولاية غليزان.

وأوضحت المصالح أنها تدخلت على الساعة 10سا57د من اجل اخماد حريق عدادات كهربائية بعمارة R+8 ، ببلدية غليزان. مشيرة أن الحريق شب بالطابق الأرضي ، الأول و الثاني اخمد الحريق من طرف اعوان الحماية المدنية، خلف الحادث 11 ضحية.

كما أوضح المصدر أن 6 أشخاص لهم ضيق في التنفس، فيما أصيب 5آخرون بصدمة.

يشار أن الضحايا تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، حيث سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 02 شاحنة تدخل و04 سيارات اسعاف.