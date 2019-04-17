غليزان..17عضو في المجلس الشعبي الولائي يعلنون تقديم استقالتهم عقب توقيف منتخب من حزب الارندي

– والمجلس الشعبي الولائي ينفي في بيان توضيحي ويؤكد توقيفه لمنتخب من حزب الاراندي

أعلن 17عضوا منتخب بالمجلس الشعبي الولائي استقالتهم المنتمين لحزب الافلان والارندي والامبيا وحزب الجبهة الوطنية الجزائرية.

في بيان تحوز النهار على نسخة منه وذلك خلال الدورة الغير عادية انعقدت صباح اليوم.

وتم المصادقة خلالها على توقيف منتخب من حزب الارندي على اثر متابعته قضائيا وكذا مناقشة ملفات تخص الميزانية والنقل المدرسي.

وفي بيان توضيحي للمجلس الشعبي الولائي نفى ماتم تداوله حول استقاله جماعية لمنتخبين المنتمين للاحزاب السالفة الذكر.

مؤكدا خلاله انه ولحد ساعة لم يقدم اي عضو من الاعضاء استقالته الى المجلس، مؤكدا ان التوقيف تم تنفيذا لمادة 45من قانون الولاية.

بسبب متابعته قضائيا مؤكدا ان الدورة تمت في ظروف عادية وبحضور 25عضوا وتم المصادقة على كل ماتم برمجته في اشغال الدورة الغير عادية.