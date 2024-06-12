غليزان: 18 شهر حبسا نافذا لشخص نشر أجوبة البكالوريا

أدانت محكمة عمي موسى في غليزان، شخص بـ18 شهر حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري بعد قيامه بنشر أجوبة مادة الفلسفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أنه و”عملا بنص المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى الرأي العام، أنه وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات، تم بتاريخ 2024/06/11 رصد حساب الكتروني على مستوى تطبيق للتواصل الاجتماعي والتعرف على هوية صاحبه الذي قام أثناء سير الإمتحانات بنشر حلول إمتحان مادة الفلسفة لشهادة البكالوريا شعبة آداب و فلسفة”.

وأضاف البيان، : “وعليه تم إيقاف وتقديم المعني أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 2024/06/12، الذي تمت متابعته وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة القيام أثناء سير الامتحانات بنشر أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي استنادا إلى نص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات”.

ليصدر ضد المتهم، حكم قضى بإدانته بالجنحة المنسوبة إليه وعقابه بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. مع الأمر بإيداعه الحبس في الجلسة ومصادرة المحجوزات.