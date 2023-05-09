غليزان.. 19 مصابا في حادثي مرور متفرقين ببلديتي غليزان ومازونة

تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة مازونة، صبيحة اليوم، لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام ما بين سيارتين. مع اندلاع حريق في إحدى سيارتين “سيارة أجرة GPL” بالطريق الوطني رقم 90 منطقة لحڨاف بلدية ودائرة مازونة.

كما خلف الحادث 9 مصابين بإصابات خفيفة وحالة صدمة واحدة جنس أنثى 37 سنة و 8 جنس ذكر. تتراوح أعمارهم ما بين 25 و72 سنة.

وبعد تقديم الإسعافات الأولية تم إجلاء المصابين مباشرة إلى مستشفى مازونة.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدينة لولاية غليزان مدعومة بوحدة القطاع غليزان صبيحة اليوم لأجل حادث مرور. تمثل في اصطدام حافلة لنقل العمال من نوع “كواستر” كان على متنها 10 ركاب مع سيارة نفعية. بالمكان المسمى دوار الشرايطية على الطريق الولائي رقم 13 بين برمادية وبلدية سيدي أمحمد بن عودة. حيث خلف الحادث 10 ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 56 سنة. منهم 6 مصابين بإصابات خفيفة 2 جنس ذكر و4 جنس أنثى. بالإضافة إلى 4 في حالة صدمة من جنس أنثى. حيث تم إجلاء الضحايا بعد تقديم لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.