غليزان: 3 جرحى في حادث مرور
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، في حادث مرور، وقع بالطريق السريع الرابط بين غليزان و مستغانم إتجاه مستغانم.
وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الاثنين، فقد اسفر الحادث عن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
هذا وتواجد أفراد فصيلة أمن الطرقات بواد الجمعة بعين المكان لتسهيل حركة السير.
طالع أيضا:
غليزان: وفاة شخص في اصطدام بين حافلة وسيارة
كما لقي شخص حتفه وأضيب آخر، اليوم الخميس، في إصطدام بين حافلة وسيارة بالطريق الوطني رقم 4 بمنطقة الزناينية بوادي ارهيو، في ولاية غليزان.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية وادي أرهيو مدعومة بالوحدة الثانوية جديوية على الساعة 9 سا و7 د صباحا من أجل حادث مرور مميت.
وفي هذا السياق، تمثل في إصطدام مباشر مابين حافلة من نوع هيونداي ذات 50 مقعد خط (وادي أرهيو _وهران)، مع سيارة سياحية، وهذا بالطريق الوطني رقم 4 منطقة الزناينية بلدية و دائرة وادي ارهيو.
أين خلف هذا الحادث شخص متوفي يبلغ من العمر 26 سنة من جنس ذكر، و ضحية ثانية من جنس ذكر يبلغ من العمر 27 سنة فاقد الوعي و متعددة الإصابات كانا محصورين بالسيارة السياحية.
بالمقابل تم إخراجهما من طرف النجدة المتدخلة ونقلهما مباشرة الى مستشفى وادي ارهيو.
طالع أيضا:
غليزان: وفاة خمسيني إثر حريق داخل شقته بالقطار
كما تسبب إندلاع حريق شب في الصباح الباكر من اليوم الجمعة في وفاة رب أسرة، حرقا بحي 60 مسكن بلدية القطار ولاية غليزان.
وتدخلت الوحدة الثانوية مازونة على الساعة 02 سا و 30 د. لأجل حريق شب داخل شقة بالطابق الثاني داخل عمارة
متكونة من أربعة طوابق R+4 على مستوى حي 60 مسكن بلدية القطار دائرة مازونة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحريق إندلع في غرفة النوم. حيث تم السيطرة على الحريق ومنع إنتشاره. كما خلف الحريق خسائر بشرية
تمثلت في وفاة شخص وهو صاحب الشقة يبلغ من العمر حوالي 52 سنة. عثر عليه متفحم تقريبا كليا داخل غرفة نومه. وهو رب عائلة متكونة من زوجة واربع اولاد.
كما قامت مصالح الحماية المدنية بتحويل الجثة المتفحمة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد بن حتشي بمازونة.
وتم إخماد الحريق وتسريب الدخان ومنع إنتشاره إلى باقي العمارة. وهذا سخرت وحدة الحماية المدنية بدائرة مازونة شاحنتي إطفاء وسيارة اسعاف.
كما سجلت خسائر مادية معتبرة من اثاث وافرشة مخزنة داخل الغرفة. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.