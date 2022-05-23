غليزان: 3 جرحى في حادث مرور

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، في حادث مرور، وقع بالطريق السريع الرابط بين غليزان و مستغانم إتجاه مستغانم.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الاثنين، فقد اسفر الحادث عن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

هذا وتواجد أفراد فصيلة أمن الطرقات بواد الجمعة بعين المكان لتسهيل حركة السير.

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غليزان: وفاة شخص في اصطدام بين حافلة وسيارة

كما لقي شخص حتفه وأضيب آخر، اليوم الخميس، في إصطدام بين حافلة وسيارة بالطريق الوطني رقم 4 بمنطقة الزناينية بوادي ارهيو، في ولاية غليزان.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية وادي أرهيو مدعومة بالوحدة الثانوية جديوية على الساعة 9 سا و7 د صباحا من أجل حادث مرور مميت.

وفي هذا السياق، تمثل في إصطدام مباشر مابين حافلة من نوع هيونداي ذات 50 مقعد خط (وادي أرهيو _وهران)، مع سيارة سياحية، وهذا بالطريق الوطني رقم 4 منطقة الزناينية بلدية و دائرة وادي ارهيو.

أين خلف هذا الحادث شخص متوفي يبلغ من العمر 26 سنة من جنس ذكر، و ضحية ثانية من جنس ذكر يبلغ من العمر 27 سنة فاقد الوعي و متعددة الإصابات كانا محصورين بالسيارة السياحية.

بالمقابل تم إخراجهما من طرف النجدة المتدخلة ونقلهما مباشرة الى مستشفى وادي ارهيو.

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