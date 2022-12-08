غليزان .. 5 جرحى  في اصطدام مابين شاحنة ذات مقطورة بسيارة في بني درقن 

تدخلت الوحدة الثانوية زمورة مساء اليوم لأجل حادث مرور خطير تمثل في اصطدام مابين شاحنة ذات مقطورة بسيارة سياحية وهذا بالطريق الولائي رقم 20 بمنطقة الحواوشة ببلدية بني درقن.

الحادث خلف 5 مصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة من بين ثلاث اطفال هما طفلتين 6 و 8 سنوات وطفل يبلغ 6 سنوات وشخصين بالغيين من جنس ذكر يبلغان 33 سنة و 34 سنة تم تسخير سيارتي اسعاف وتم تقديم الاسعافات الاولية للضحايا وتم تحويلهم الى العيادة المتعددة الخدمات زمورة.