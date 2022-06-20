غليزان..5 جرحى في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 14 ببلدية سوق الحد

أصيب 5 أشخاص بجروح، مساء اليوم، اثر حادث مرور بالطريق الولائي رقم 14 الرابط بين بلديتي عمي موسى وسوق الحد في ولاية غليزان.

وسجلت وحدة الثانوية الحماية المدنية بدائرة عمي موسى تدخلها من اجل هذا الحادث.

والذي تمثل في اصطدام عنيف ما بين سيارتين سياحيتين بالمكان المسمى العباسية بتراب بلدية سوق الحد.

ليتم تحويل الجرحى 3 ذكور وامرأتين تتراوح أعمارهم ما بين 32و88 سنة للمستشفى المختلط لعمي موسى.

هذا ويتواجد أحدهما في حالة خطيرة، حيث أصيب بجرح عميق على مستوى الجبهة وكسر مفتوح بالقفص الصدري.