غليزان: 6 ضحايا في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 04 ببن داود

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان اليوم الإثنين لأجل حادث مرور. يتمثل في إصطدام حافلة للنقل الحضري بسيارة سياحية و إصطدامها بشجرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 04 محور الدوران بجانب المحطة البرية لنقل المسافرين بلدية بن داود. كما أسفر عن إصابة 06 ضحايا من جنس أنثى تتراوح اعمارهم بين 04 سنوات و 62 سنة. تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و تم تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف.