غليزان.. 7 جرحى في حادث مرور  ببلدية أولاد يعيش

أصيب 7 أشخاص بجروح، اليوم السبت، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 7 ببلدية اولاد يعيش في ولاية غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها، هذا اليوم، على الساعة15سا40د من اجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم7 المكان المسمى سبع قناطر بلدية أولاد يعيش دائرة عمي موسى.

وأضاف ذات البيان، ان الحادث خلف إصابة 7 أشخاص بجروح بالغة تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و54 سنة تم تحويلهم إلى المستشفى المحلي.