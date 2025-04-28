غليزان: 9 جرحى في حادث مرور بالطريق السيّار “شرق-غرب” بوادي ارهيو

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم في إصابة 09 أشخاص بالطريق السيّار شرق-غرب بمنطقة الخدام ببلدية ولد ارهيو.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي أرهيو على الساعة 06 سا و 25 د لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام ما بين سيارتين على مستوى الطريق السيّار شرق غرب اتجاه الجزائر منطقة الخدام بلدية و دائرة وادي أرهيو.

أسفر الحادث عن 09 ضحايا منهم 06 ذكور و 03 إناث مصابين بجروح متفاوتة تتراوح أعمارهم بين 26 و 67 سنة، حيث تم إسعافهم و إجلاؤهم من طرف النجدة المتدخلة.