غليزان ..الإطاحة بسارق الكوابل الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ لحلاف، من توقيف شخص بتهمة سرقة الكوابل الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية. بناءً على شكاوي المواطنين من سلسلة انقطاع الكهرباء، يعود سببه لسرقة الكوابل الكهربائية من طرف مجهول يستغل ظرف الليل.

قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ لحلاف، بوضع برنامج دوريات عبر كامل الإقليم وبالخصوص ليلا.

وأثناء قيامهم بدورية على الساعة 00:00 ليلا، لفت انتباههم شخص يحمل حقيبة بلاستيكية بجانب عمود كهربائي إسمنتي، وفور مشاهدته لأفراد الدورية حاول الفرار ليتم توقيفه على الفور.

وبعد تفتيشه، عثر بحوزته على أدوات تستعمل في سرقة الكوابل الكهربائية، تتمثل في مقص لقطع الحديد، كماشة فولاذية، قفازين بلاستيكيين عازلين، وحبل. كما تم حجز دراجة نارية كان يستعملها في التنقل للقيام بجرائمه. ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد اسيتفاء جميع الإجراءات القانونية، سيقَدَّم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة واد أرهيو.