غليزان …توقيف امرأة تحترف النصب عن طريق السحر والشعوذة

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من توقيف امرأة في العقد الثالث من العمر، تحترف النصب عن طريق ممارسة السحر والشعوذة.

العملية تدخل في إطار مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، لا سيما المرتبطة باستغلال الوسائط التكنولوجية، على مستوى إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان،

وعلى إثر تحقيق مفتوح بخصوص حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يحمل اسما مستعارا، يعرض من خلاله صاحبه خدمات تتعلق بالسحر والشعودة. باشرت مصلحة البحث والتحري بغليزان تحرياتها الميدانية والتقنية، حيث مكّن استعمال الوسائل التكنلوجية الحديثة من تحديد هوية صاحبة الحساب المشبوه، وعنوان مسكنها.

وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيف امرأة في العقد الثالث من عمرها. بعد تفتيش مسكنها تم حجز مجموعة من الأغراض تستعمل في طقوس السحر والشعوذة.

كما تمّ حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات النصب والاحتيال على المواطنين.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.