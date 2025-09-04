غليزان.. حجز قرابة 10 آلاف وحدة من المفرقعات وأكثر من ألفَي وحدة من الشمة المقلدة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) وفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن ولاية غليزان من حجز ما يقارب 10 آلاف وحدة من المفرقعات ومواد أخرى.

العملية جاءت على إثر تسطير مخطط أمني بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

حيث تم تكثيف الدوريات بوسط المدينة لمحاربة بيع المواد الممنوعة كالمفرقعات وغيرها.

وتمكنت عناصر الشرطة، في عمليتين منفصلتين، من ضبط وحجز 9036 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، 75 خنجرًا، 553 قرص فحم، 2739 وحدة من الشمة المقلدة، 274 وحدة من مواد تبغية أجنبية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالفين وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.