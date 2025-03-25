غليزان .. نفوق 14 رأس ماشية بعد فيضان واد بوطال بـ واريزان 

تسبّب فيضان واد بوطال بـ واريزان (ولاية غليزان) في نفوق 14 رأس ماشية، جرفتها مياه الواد. دون تسجيل خسائر بشرية.

وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه واد بوطال، نتيجة الأمطار التي تهاطلت مساء اليوم الثلاثاء ببلدية واريزان، دائرة وادي ارهيو، ولاية غليزان.

وتحركت السلطات المحلية على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار التي خلفها الفيضان. إذ قامت بتقييم حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تداعياته.