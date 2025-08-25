إعــــلانات
غليزان.. إصابة 8 أشخاص في حريق عدادات كهربائية بحي 192 مسكنًا

بقلم م. فيصل
تعرض 8 أشخاص للاختناق جراء حريق عدادات كهربائية بالطابق الأرضي لعمارة بحي 192 مسكنًا إقامة جعفر، ببلدية بن داود ودائرة غليزان.

وحسب بيانٍ للحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة 15:33، من أجل إخماد حريق عدادات كهربائية بالطابق الأرضي لعمارة.

وتمكنت المصالح ذاتها من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي الطوابق.

وخلّف الحريق إصابة 8 أشخاص بضيق في التنفس جراء استنشاقهم للدخان.

المصابون تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و42 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

